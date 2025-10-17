প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা না দেওয়ায় ফেয়ার বিডিকে জরিমানা

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা না দেওয়ায় ফেয়ার বিডিকে জরিমানা
রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত ট্রাভেল এজেন্সি ফেয়ার বিডি বাংলাদেশ লিমিটেডকে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে জরিমানা করা হয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে জরিমানা করা হয়েছে।
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানটিতে লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে ব্যবসা পরিচালনার বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এয়ার টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও যাত্রী হয়রানির বিরুদ্ধে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।
এমএমএ/বিএ/জেআইএম