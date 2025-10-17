মালিবাগে ৫০০ ভরি সোনা চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ৪

মালিবাগে ৫০০ ভরি সোনা চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ৪
রাজধানীর ফরচুন শপিংমলে স্বর্ণের দোকানে ৫০০ ভরি সোনা চুরির ঘটনায় বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালংকারসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। ডিবির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, রাজধানীর ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকায় সংঘটিত এই চুরির ঘটনায় ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে ডিবি চারজনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে চুরিকৃত স্বর্ণালংকারও উদ্ধার করা হয়েছে।
মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার বিস্তারিত তথ্য, গ্রেফতারদের পরিচয় ও চুরির পদ্ধতি সম্পর্কে প্রেস ব্রিফিংয়ে তুলে ধরা হবে।
এ বিষয়ে শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানান তিনি।
গত ৮ অক্টোবর দিনগত রাতে মালিবাগের মৌচাক মোড়ে ফরচুন শপিংমলে দুর্ধর্ষ এ চুরির ঘটনা ঘটে। সিসি ক্যামেরায় দেখা গেছে, চোরচক্রের দুজন সদস্য বোরকা পরে জুয়েলারি দোকানটির তালা কেটে এই সোনা চুরি করছে। দোকান মালিকের দাবি, ৫০০ ভরি চুরি যাওয়া বিপুল এ সোনার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা।
টিটি/এনএইচআর