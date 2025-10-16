  2. জাতীয়

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১১:০৯ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস

জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের জন্য দেশের সব টেলিভিশন ও অনলাইন গণমাধ্যমকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

শুক্রবার‌ (১৭ অক্টোবর) বিকেল ৪টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরিত হবে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এক বার্তায় প্রত্যেক বাংলাদেশির প্রতি আমাদের আহ্বান জানিয়ে বলেন- আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, ঘরে বা পথে, দোকানে, কারখানায়, মাঠে বা খেলাধুলার প্রাঙ্গণে— এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হোন।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা জাতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা সবাই একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি।

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, এটাই আমাদের একসঙ্গে উদযাপনের সময়— ঐক্যের শক্তি অনুভব করার সময়— এবং এই গৌরব ও আশার ঐতিহাসিক দিন থেকে নতুন প্রেরণা পাওয়ার সময়।

এমইউ/এনএইচআর

