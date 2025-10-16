৬ নভেম্বরের মধ্যে ট্রাভেল এজেন্সিকে নিবন্ধন নেওয়ার নির্দেশ

৬ নভেম্বরের মধ্যে ট্রাভেল এজেন্সিকে নিবন্ধন নেওয়ার নির্দেশ
অনিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে আগামী ৬ নভেম্বরের মধ্যে নিবন্ধন নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। এ সময়ের মধ্যে নিবন্ধন না নিলে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
এতে বলা হয়, সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দেশে বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বা ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন সনদ ছাড়া ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ফলে আকাশপথে পরিবহন সংক্রান্ত অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি ও প্রতারণা সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ইতিপূর্বে মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে অনিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে আইন ও বিধি অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলেও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১৩, বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন-২০২১ এবং বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০২২ অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ গ্রহণ ছাড়া এবং মেয়াদোত্তীর্ণ নিবন্ধন সনদ নবায়ন ছাড়া ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা পরিচালনা করা আইনের গুরুতর লঙ্ঘন ও গুরুতর অপরাধ।
এমতাবস্থায়, অনিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে আগামী ৬ নভেম্বরের মধ্যে নিবন্ধন আবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।
নির্ধারিত তারিখ পার হওয়ার পর নিবন্ধন ছাড়া কোনো ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসা পরিচালনা করলে ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন এবং মোবাইল কোর্ট আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
আরএমএম/এমএমকে/এমএস