সেনাবাহিনীর অর্ডন্যান্স ও ইএমই কোরের রিক্রুট ব্যাচের কুচকাওয়াজ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
সেনাবাহিনীর অর্ডন্যান্স ও ইএমই কোরের রিক্রুট ব্যাচের কুচকাওয়াজ

সেনাবাহিনীর অর্ডন্যান্স ও ইএমই কোরের রিক্রুট ব্যাচের সেনাবাহিনী প্রধান কুচকাওয়াজ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসের অর্ডন্যান্স সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে (ওসিএন্ডএস) কুচকাওয়াজ হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) লজিস্টিকস্ এরিয়া মেজর জেনারেল মো. মোস্তাগাউছুর রহমান খান উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

আইএসপিআর জানায়, একই দিনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অর্ডন্যান্স ও ইএমই কোরের রিক্রুট ব্যাচ-২০২৫ এর সেনাবাহিনী প্রধান কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান নীলফামারীর সৈয়দপুর সেনানিবাসস্থ ইএমই সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে (ইএমইসিএন্ডএস) হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল এস এম জিয়া-উল-আজিম উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন।

নান্দনিক ও চৌকস এই প্যারেডের মাধ্যমে অর্ডন্যান্স ও ইএমই কোরের সৈনিকরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নবীন সৈনিক হিসেবে যোগদান করলো। অনুষ্ঠান দুটিতে প্রধান অতিথিরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও দেশমাতৃকার সেবায় অর্ডন্যান্স ও ইএমই কোরের অবদানের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার জন্য নবীন সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে নবীন সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করেন তিনি।

অনুষ্ঠান দুটিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, জেসিও, অন্যান্য পদবীর সৈনিক, আমন্ত্রিত অতিথি, প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী রিক্রুটদের পরিবারের সদস্য এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ উপভোগ করেন।

