মিরপুরে অগ্নিকাণ্ড

আরও ১০ মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ফাইল ছবি

মিরপুরের রূপনগর থানার শিয়ালবাড়ি এলাকায় পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আরও ১০টি মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে তিন জনের পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন—মুনা আক্তার (১৪), ফারজানা আক্তার (১৫) ও মুক্তা বেগম (৩০)। বাকি সাতটি মরদেহ অজ্ঞাতনামা নারী-পুরুষের।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে প্রথম দফায় পাঁচটি ও পরে দ্বিতীয় দফায় আরও পাঁচটি মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের লেকচারার ডা. আয়শা পারভীন ।

রূপনগর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মুখলেছুর রহমান জানান, আগুনের ঘটনায় ১৬টি মরদেহের মধ্যে ছয়টির ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয় গত বুধবার (১৫ অক্টোবর)। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে আরও ১০টি মরদেহের ময়নাতদন্তের পাশাপাশি ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

এসআই মো. মুখলেছুর আরও জানান, আগের ছয়টি মরদেহের পূর্ণ ঠিকানা পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের পর তিন নারীর পরিচয় পাওয়া গেছে। বাকি সাতটি মরদেহের পরিচয় পাওয়া যায়নি। গত দুই দিনে মোট ১৬টি মরদেহের ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ সংগ্রহ করা হয়েছে। স্বজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের পর মরদেহগুলো হস্তান্তর করা হবে।

