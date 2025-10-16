  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম ইপিজেডে আগুন

নিরাপদে ১০৫০ শ্রমিক, আশপাশের ভবন রক্ষার চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রাম ইপিজেডের একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড/ছবি: জাগো নিউজ

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (সিইপিজেড) অ্যাডামস ক্যাপ নামে একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ওই কারখানা থেকে ১০৫০ জন শ্রমিককে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) জাগো নিউজকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিইপিজেড কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক আশেক মুহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন।

তিনি বলেন, অ্যাডামস ক্যাপে ১ হাজার ৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত ছিলেন। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠে এবং শ্রমিকরা ভবনটি থেকে নেমে যান।

তিনি আরও জানান, আগুন প্রথমে ওপরের তলায় লাগার কারণে শ্রমিকরা দ্রুত এবং নিরাপদে বের হয়ে যান। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ফায়ার সার্ভিস আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। এখন আশপাশের ভবনগুলোকে রক্ষার চেষ্টা করছে ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিস চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক আনোয়ার হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, সিইপিজেডের অভ্যন্তরের পুকুর থেকে পানি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

তিনি জানান, কারখানাটিতে ক্যাপ, তোয়ালে ও মেডিকেল গাউন তৈরি হতো।

