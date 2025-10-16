এতিমের অনুদান আত্মসাৎ: দরগাহ শরিফের কর্মচারীসহ ২ জনের নামে মামলা
এতিমের কল্যাণে আসা অনুদানের ১ কোটি ১ লাখ ১৯ হাজার ৯১৭ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মাদারীপুরের হযরত শাহ-মাদার দরগাহ শরিফ এতিমখানার সেক্রেটারি ও সুপার মোহাম্মদ আল আমিনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
এছাড়া, এ মামলায় আরও আসামি হয়েছেন মাদারীপুর সদর হাসপাতালের সমাজসেবা কর্মকর্তা শ্যামল পান্ডে। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক মো. সাইদুর রহমান অপু বাদী হয়ে সংস্থাটির সমন্বিত জেলা কার্যালয় মাদারীপুরে মামলাটি করেন। দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয় আসামিরা কাগজ জালিয়াতি ও স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে ১ কোটি ১ লাখ ১৯ হাজার ৯১৭ টাকা আত্মসাৎ করেন।
এতিমখানায় এতিমের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করে চার বছরে অতিরিক্ত ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টভুক্ত দুস্থ/এতিম দেখিয়ে ৪৩ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং স্বাক্ষর জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে যোগসাজশে এতিমদের কল্যাণে ব্যবহৃত ইসলামী ব্যাংকের মাদারীপুর শাখা থেকে ৪৭ লাখ টাকা ও এতিমদের কল্যাণে অনুদানকৃত ১০ লাখ ৯৯ হাজার ৯১৭ টাকাসহ মোট ১ কোটি ১ লাখ ১৯ হাজার ৯১৭ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।
গত ১৬ জুলাই ওই এতিমখানায় অভিযান চালায় দুদক। ওইদিন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আক্তারুজ্জামান বলেন, মাদারীপুরের ঐতিহ্যবাহী শাহ মাদার দরগা শরিফে ২০১৯ সাল থেকে ২ হাজার টাকা জনপ্রতি ৪০ জনের স্থানে ১৪৫ জন এতিম দেখিয়ে ২ কোটি ৮ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। আমরা সেটা পরিদর্শন করে দেখতে পাই, নয়-ছয় দেখিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী এতিমখানায় কোনো উন্নয়নের ছোঁয়া নেই। এছাড়া এতিমখানার সুপার আল-আমিন সাহেবের বিরুদ্ধে এফডিআর এর টাকা জাল জালিয়াতির মাধ্যমে তুলে ফেলার অভিযোগ রয়েছে, সেটাও আমরা রেকর্ডপত্র মোতাবেক ব্যবস্থা নেবো।
এসএম/এএমএ/এমএস