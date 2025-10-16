  2. জাতীয়

হেলমেট পরে ছিনতাই, গ্রেফতার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
হেলমেট পরে ছিনতাই, গ্রেফতার দুই/ছবি-সংগৃহীত

দীর্ঘদিন ধরে উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকায় মোটরসাইকেলযোগে হেলমেট পরিহিত অবস্থায় ছিনতাই করে আসা একটি সংঘবদ্ধ চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ।

পুলিশ বলছে, এই চক্রটি অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সামনে পর্যবেক্ষণ করে টার্গেট করে ছিনতাই কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাজধানীর মিন্টু রোডে আয়োজিত ‌ছিনতাইকৃত অর্থ ও মোটরসাইকেলসহ দুই পেশাদার ছিনতাইকারী গ্রেফতার প্রসঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব জানান ঢাকা মহানগর পুলিশের উত্তরা বিভাগের ডিসি মো. মুহিদুল ইসলাম।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানী উত্তরা পশ্চিম থানার ৭ নম্বর সেক্টরের রবীন্দ্র সরণি রোডে ঢাকা আই-কেয়ার হাসপাতালের সামনে থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন- সাইফুল ইসলাম শাওন (৩৯) ও মো. ফারুক হোসেন (৩৮)।

মো. মুহিদুল ইসলাম বলেন, ছিনতাইকারী এই চক্রটি বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, এটিএম বুথ এবং অর্থলগ্নি সংস্থার সামনে অবস্থান করে লোকজনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করত। লোকজন নগদ টাকা তুলে চলে যাওয়ার সময় তাদের অনুসরণ করে সুবিধাজনক স্থানে মোটরসাইকেলযোগে গতিরোধ করে বা ছোঁ মেরে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেত। ভুক্তভোগীরা থানায় অভিযোগ দায়ের করলে একাধিক মামলা রুজু হয়। উত্তরা পশ্চিম থানার চৌকস অফিসারদের নিয়ে একটি বিশেষ ‌‘ছিনতাই প্রতিরোধ টিম’ গঠন করা হয়। টিমটি প্রতিটি ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে একই ধরনের মোটরসাইকেল ও হেলমেট লক্ষ্য করা যায়। ১৪ অক্টোবর দুপুর আনুমানিক ২টা ৪৫ মিনিটে উত্তরা পশ্চিম থানার ৭ নম্বর সেক্টরের রবীন্দ্র সরণি রোডে ঢাকা আই-কেয়ার হাসপাতালের সামনে থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চক্রের আরেক সদস্য মো. জিল্লুর রহমান খানের সঙ্গে মিলে তারা একাধিক ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত বলে স্বীকার করেছে। ছিনতাই করা অর্থ তিনজন সমানভাবে ভাগ করে নিত। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গোপালগঞ্জ জেলায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার সাইফুল ইসলাম শাওনের কাছ থেকে ৮ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়। এই চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে উত্তরা এলাকায় এ ধরনের অপরাধ করে আসছিল। গ্রেফতার সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ১০টি ছিনতাই মামলা রয়েছে এবং ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় দুটি ছিনতাই মামলা রয়েছে।

এ সময় তাদের হেফাজত থেকে ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত দুইটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

