সার্জেন্টকে দায়িত্ব পালনে বাধা: স্বামীর কারাদণ্ড, স্ত্রীর জরিমানা

সার্জেন্টকে দায়িত্ব পালনে বাধা: স্বামীর কারাদণ্ড, স্ত্রীর জরিমানা
রাজধানীর গাবতলী মাজার রোডে দায়িত্ব পালনরত এক ট্রাফিক সার্জেন্টকে বাধা দেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং তার স্ত্রীকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ঢাকা মহানগর বিশেষ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ১৫ মিনিটের মিরপুর ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট আবু সুফিয়ান গাবতলী এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন। এ সময় একটি প্রাইভেটকার ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করলে সার্জেন্ট গাড়িটিকে থামানোর নির্দেশ দেন এবং কাগজপত্র দেখতে চান।
তখন গাড়ির মালিক মো. শামীম মোল্লা এবং তার স্ত্রী মোছা. আয়েশা খাতুন গাড়ি থেকে নেমে সার্জেন্টকে দায়িত্ব পালনে বাধা দেন এবং তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। পরে সাধারণ পথচারীদের সহায়তায় অভিযুক্ত দুজনকে আটক করে দারুসসালাম থানায় সোপর্দ করা হয়।
ঘটনার পর তাদের দ্রুত স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে বিশেষ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. শামীম মোল্লাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং তার স্ত্রী আয়েশা খাতুনকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। জরিমানা অনাদায়ে তাকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলেও জানান ডিসি তালেবুর রহমান।
