৬০ ফিট সড়কের যানজট নিরসনে নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে ডিএনসিসি

৬০ ফিট সড়কের যানজট নিরসনে নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে ডিএনসিসি
দীর্ঘদিনের যানজট ও জনদুর্ভোগ থেকে রাজধানীর মিরপুরবাসীকে মুক্তি দিতে এবার নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। এর আওতায় ডিএনসিসির ৬০ ফিট সড়ককে সরাসরি মিরপুরের প্রধান সড়কের সঙ্গে যুক্ত করা হবে বলে জানা গেছে।
এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে ৬০ ফিট সড়কের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এসময় ডিএনসিসির ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিভাগের নামে সিটি জরিপে রেকর্ডকৃত ৮০৮০০ ও ৪০৪৫৬ দাগের জমি থেকে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়।
উচ্ছেদ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। তিনি বলেন, ১৭ বছর ধরে ৬০ ফিট রোডের যানজট নিরসনে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আমরা জনদুর্ভোগ লাঘবে এই স্থানে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করেছি।
মোহাম্মদ এজাজ আরও বলেন, আশা করি আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের আগেই কাজ সম্পন্ন করে সড়কটি জনসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।
আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ বেতার থেকে শুরু হওয়া ৬০ ফিট সড়কটি এত দিন মিরপুর-১০ থেকে মিরপুর-২ নম্বরগামী প্রধান সড়কের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যেত। ফলে যানবাহনকে ডানদিকে সরু পথে মোড় নিতে হতো। সেখানে দুদিকের ট্রাফিক চলাচলের কারণে সারাদিনই যানজট লেগেই থাকতো।
এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে ডিএনসিসি এখন বাম পাশ দিয়ে একটি নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে, যা মিরপুর-২ পোস্ট অফিসের পাশ দিয়ে মিরপুরের মূল সড়কের সঙ্গে মিলবে। এতে ৬০ ফিট সড়কের যানবাহন একমুখী লেনে সরাসরি মিরপুরের প্রধান সড়কে প্রবেশ করতে পারবে।
আজকের উচ্ছেদ কার্যক্রমে অন্যদের মধ্যে ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মঈন উদ্দীন, অঞ্চল-৪ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা. মমতাজ মহলসহ ডিএনসিসির অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এমএমএ/এমএমকে/এমএস