  2. জাতীয়

জুলাই সনদ অনুষ্ঠান

সংসদ এলাকায় ড্রোন ওড়ানোর নিষেধাজ্ঞা মানার অনুরোধ

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:১৬ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
সংসদ এলাকায় ড্রোন ওড়ানোর নিষেধাজ্ঞা মানার অনুরোধ

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আগামীকাল ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার) জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হবে। এসময় সংসদ এলাকায় সব প্রকার ড্রোন ওড়ানোর বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

এ নির্দেশনা মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে।

আরও পড়ুন
খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানাবে ঐকমত্য কমিশন
জুলাই সনদ স্বাক্ষরের কলম-ছবি জাদুঘরে রক্ষিত থাকবে

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ অনুরোধ জানান।

এমইউ/এমআইএইচএস/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।