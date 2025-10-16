জুলাই সনদ অনুষ্ঠান
সংসদ এলাকায় ড্রোন ওড়ানোর নিষেধাজ্ঞা মানার অনুরোধ
জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আগামীকাল ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার) জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হবে। এসময় সংসদ এলাকায় সব প্রকার ড্রোন ওড়ানোর বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
এ নির্দেশনা মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ অনুরোধ জানান।
