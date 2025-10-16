৭ চোরাই মোটরসাইকেলসহ চোর চক্রের তিন সদস্য গ্রেফতার
সাতটি চোরাই মোটরসাইকেলসহ চোর চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ডিবি তেজগাঁও বিভাগ। গ্রেফতাররা হলেন- চাঁদ মিয়া (৩০), জাহিদ মাতব্বর (২২) ও দিপু মালাকার (৩১)।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
তালেবুর রহমান বলেন, রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ রাস্তার পাশ থেকে গত ৫ আগস্ট দুপুর আনুমানিক ২টা ২৫ থেকে ২টা ৪৫ মিনিটের দিকে মধ্যে মো. ফাহাদ (২৫) এর একটি সবুজ রঙের ১৫০ সিসি হিরো হাঙ্ক মোটরসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় শেরেবাংলা নগর থানায় চুরির মামলা করা হয়।
পরে ডিবি তেজগাঁও বিভাগের একটি টিম ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গত বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাত আনুমানিক ৮টার দিকে নরসিংদী জেলার পলাশ থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত চাঁদ মিয়াকে গ্রেফতার করে।
জিজ্ঞাসাবাদের তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন, চাঁদ মিয়া জানায় চোরাই মোটরসাইকেলটি তার সহযোগী জাহিদ মাতব্বর এর সহায়তায় চুরি করে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার অন্তর্গত দিপু মালাকারের কাছে বিক্রি করা হয়। চাঁদ মিয়ার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানিক দল টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে গতকাল দিপু মালাকারকে গ্রেফতার করে। এ সময় তার বসতঘরের সামনের গ্যারেজ থেকে মামলার চোরাই সবুজ রঙের হিরো হাঙ্ক মোটরসাইকেলসহ মোট ৭টি বিভিন্ন মডেলের চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।
পরে, দিপু মালাকার ও চাঁদ মিয়ার তথ্যের ভিত্তিতে মোহাম্মদপুর থানার নবীনগর হাউজিং এলাকা থেকে তাদের সহযোগী জাহিদ মাতব্বরকে (১৬ অক্টোবর) গ্রেফতার করা হয়।
তালেবুর রহমান বলেন, জাহিদ মাতব্বর মোটরসাইকেলের মালিককে অনুসরণ করত এবং চাঁদ মিয়া মালিক দূরে সরে গেলে সুকৌশলে মোটরসাইকেলের লক ভেঙে চুরি করত। এরপর তারা টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এলাকায় চোরাই মোটরসাইকেল কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত দিপু মালাকারের কাছে বিক্রি করত।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
কেআর/এমআরএম/জিকেএস