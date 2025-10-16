  2. জাতীয়

ডিবি পুলিশের জ্যাকেট, ওয়াকিটকিসহ ডাকাতদলের ৫ সদস্য গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
ওয়াকিটকিসহ ডাকাতদলের ৫ সদস্য গ্রেফতার/ছবি-সংগৃহীত

গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) জ্যাকেট, ওয়াকিটকি ও প্রাইভেটকারসহ আন্তঃজেলা ডাকাতদলের পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর ওয়ারি বিভাগের গোয়েন্দা পুলিশের একটি আভিযানিক দল।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতাররা হলেন- আব্দুল জব্বার (৪৩), মো. মামুন হোসেন (৪০), মো. সোহাগ (৪২), মো. আবু বক্কর সিদ্দিক (২৫) ও মো. রুহুল আমিন (৩৯)।

ওয়ারি গোয়েন্দা বিভাগের বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, আন্তঃজেলা ডাকাতদলের ১৪/১৫ জন সদস্য ঢাকা মহানগর উত্তরা এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাত আনুমানিক ৯টা ৫ মিনিটের দিকে উত্তরা পূর্ব থানার রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে আন্তঃজেলা ডাকাতদলের পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকালে তাদের কাছ থেকে ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত তিনটি ডিবি পুলিশের জ্যাকেট, একটি ওয়াকিটকি, একটি হ্যান্ডকাফ, তিনটি নেইমপ্লেট ও একটি প্রাইভেটকার উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা মহানগরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সংঘবদ্ধভাবে ডাকাতি করে আসছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক দস্যুতা ও ডাকাতি মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। পলাতক ডাকাতদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

