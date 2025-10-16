  2. জাতীয়

শাহ আমানত বিমানবন্দরে ১৯ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ

প্রকাশিত: ০৫:৪৭ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় ১৯ লাখ টাকা মূল্যের বিদেশি সিগারেট জব্দ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে ওমান থেকে আসা সালাম এয়ারের দুই যাত্রীর কাছ থেকে এসব সিগারেট উদ্ধার করা হয়।

বিমানবন্দর কাস্টমস, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, ডিজিএফআই ও শুল্ক গোয়েন্দার যৌথভাবে দুই যাত্রীর ব্যাগেজ তল্লাশি করে এসব সিগারেট উদ্ধার করে। যাত্রী দুইজন হলো- চট্টগ্রামের রাউজান থানার উত্তর সর্ত্তা গ্রামের দুলাল দাশের ছেলে দিলীপ দাশ (৪৫) এবং ফটিকছড়ি উপজেলার নাজিরহাট পাঁচপুকুরিয়া গ্রামের আবদুল লতিফের ছেলে মো. সেলিম (৫৬)। পরে তাদের মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহ আমানত বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল জাগো নিউজকে বলেন, আটক দুই যাত্রী প্রবাসী শ্রমিক। গরিব মানুষ তারা দেশে আসার সময় কেউ ব্যবহার করেছে। এবারই প্রথম তারা এসেছেন। গত ৬ মাসে তারা যাতায়াত করেননি। প্রবাসী শ্রমিক বিবেচনায় তাদের সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়। জব্দ সিগারেট ও ৮টি মোবাইল সেট ডিএম মূলে কাস্টমসের জমা দেওয়া হয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ৩৪ মিনিটে অবতরণ করা ওমান থেকে আসা সালাম এয়ারের ‍‌‘ওভি-৪০১’ ফ্লাইটের যাত্রী ছিলেন দিলীপ দাশ ও মো. সেলিম। তাদের গতিবিধি সন্দেহ হওয়ায় কাস্টমস ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন তাদের লাগেজ তল্লাশি করে ৫৩৬ কার্টন মন্ড ব্র্যান্ডের সিগারেট ও ৮টি স্মার্টফোন জব্দ করেন।

এর মধ্যে দিলীপের লাগেজে ২৭০ কার্টন সিগারেট, দুটি গুগল পিক্সেল, দুটি সনি এসপেরিয়া মোবাইল সেট, সেলিমের লাগেজে ২৬৬ কার্টন সিগারেট এবং চারটি গুগল পিক্সেল মোবাইল সেট পাওয়া যায়। জব্দ সিগারেটের বাজারমূল্য ১৮ লাখ ৭৬ হাজার টাকা এবং আটটি মোবাইল সেটের মূল্য ৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে কাস্টমস।

