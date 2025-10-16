এক শব্দের নামধারী ব্যক্তিদের জন্য জার্মান দূতাবাসের নির্দেশনা
যারা শুধু একটি নাম ব্যবহার করেন বা যাদের নামে একটি মাত্র শব্দ, তাদের জন্য জার্মান দূতাবাস বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে। দূতাবাসের ফেসবুক পেজে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আবেদনপত্র পূরণের সময় সেই নামকে প্রথম নাম এবং শেষ নাম উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে হবে।
সাধারণত যে কোনো আবেদনপত্রে দুটি মূল অংশ থাকে- প্রথম নাম এবং শেষ নাম/উপাধি। আবেদনপত্র পূরণের সময় এই দুটি ক্ষেত্রই পূর্ণ করা আবশ্যক। যদি কোনো একটি অংশ ফাঁকা থাকে বা সঠিকভাবে না লেখা হয়, তবে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
জার্মান দূতাবাস যথাযথ নাম ব্যবহারের মাধ্যমে আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ করতে নির্দেশনা দিয়েছে।
