  2. জাতীয়

অবৈধ সম্পদ অর্জন: সাবেক এএসপি জিয়াউরের বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
দুর্নীতি দমন কমিশন ভবন/ফাইল ছবি

৪ কোটি ২ লাখ ৭৪ হাজার ২৯৬ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন সংস্থাটির মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।

দুদকের অভিযোগে বলা হয়, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের পাশাপাশি সাবেক এএসপি জিয়াউর রহমান ছয়টি ব্যাংক হিসাবে মোট ২০ কোটি ৭ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেন। জিয়াউরের স্ত্রী জেসমিন নাহার সঞ্চিতার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পৃথক অনুসন্ধান চলমান বলেও জানিয়েছে দুদক।

