সুইডেনে চাকরির প্রলোভনে সক্রিয় প্রতারকচক্র, সতর্ক করলো দূতাবাস

সুইডেনে চাকরির প্রলোভনে সক্রিয় প্রতারকচক্র, সতর্ক করলো দূতাবাস
সুইডেনে কাজের স্বপ্ন দেখাচ্ছে একটি সক্রিয় প্রতারকচক্র। চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে তারা তৈরি করছে ভুয়া নিয়োগপত্র ও জাল নথি। সম্প্রতি এ ধরনের প্রতারণা বাড়ায় সতর্কবার্তা দিয়েছে ঢাকায় অবস্থিত সুইডেন দূতাবাস ও সুইডিশ মাইগ্রেশন এজেন্সি।
দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়, কিছু অসাধু ব্যক্তি ও দালাল চক্র সুইডেনে চাকরির সুযোগের কথা বলে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। তারা ভুয়া কোম্পানির নাম ব্যবহার করে ‘চাকরির অফার লেটার’ বা নিয়োগপত্র দেখাচ্ছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। এতে বহু মানুষ প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।
সুইডেন দূতাবাস স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, সুইডেনে বসবাসের অনুমতি বা রেসিডেন্স পারমিট দেওয়ার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হলো সুইডিশ মাইগ্রেশন এজেন্সি। অন্য কেউ বা কোনো প্রতিষ্ঠান এই অনুমতি দিতে পারে না। ফলে চাকরির নামে কোনো প্রলোভন বা দ্রুত ভিসার প্রতিশ্রুতি দিলে সেটি প্রতারণা বলে ধরে নেওয়া উচিত।
সুইডিশ কর্তৃপক্ষ সবাইকে পরামর্শ দিয়েছে, বিদেশে চাকরির প্রস্তাব পেলে অবশ্যই সেটি যাচাই করে নেওয়া উচিত এবং কোনো ভুয়া দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে আবেদন না করতে। এ ধরনের প্রতারণা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
সত্যিকারের ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য সুইডিশ মাইগ্রেশন এজেন্সির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে বলা হয়েছে।
জেপিআই/এমআইএইচএস/এমএস