মেট্রোরেল চলাচলে ১ ঘণ্টা সময় বৃদ্ধি, শুক্রবার অপরিবর্তিত

মেট্রোরেল চলাচলে ১ ঘণ্টা সময় বৃদ্ধি, শুক্রবার অপরিবর্তিত
যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি করতে মেট্রোরেল চলাচলের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে উত্তরা উত্তর স্টেশন ও মতিঝিল স্টেশন পর্যন্ত উভয় প্রান্ত থেকে এক ঘণ্টা বর্ধিত সময়ে মেট্রোরেল চলাচল করবে বলে জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান ডিএমটিসিএলের মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) মো. নাসির উদ্দিন তরফদার।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী রোববার থেকে উত্তরা উত্তর মেট্রোরেল স্টেশন ও মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশনের উভয় প্রান্ত থেকে এক ঘণ্টা বর্ধিত সময়ে মেট্রোরেল চলাচল করবে। উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মতিঝিল স্টেশন অভিমুখে প্রথম মেট্রোরেল সকাল সাড়ে ৬টায় ছাড়বে এবং সর্বশেষ মেট্রোরেল রাত সাড়ে ৯টায় ছেড়ে যাবে।
এছাড়া মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশন থেকে উত্তরা উত্তর মেট্রোরেল স্টেশন অভিমুখে প্রথম মেট্রো ট্রেন সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে এবং সর্বশেষ মেট্রোরেল রাত ১০টা ১০ মিনিটে ছেড়ে যাবে। সপ্তাহের শুক্রবার মেট্রোরেল চলাচলের সময়সূচি আগের মতোই অপরিবর্তিত থাকবে।
এমএমএ/এমএমকে/এমএস