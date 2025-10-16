  2. জাতীয়

কমলাপুর স্টেশনে নিরাপত্তা শঙ্কা, ছুরি হাতে যুবককে খুঁজছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
কমলাপুর স্টেশনে নিরাপত্তা শঙ্কা, ছুরি হাতে যুবককে খুঁজছে পুলিশ
ছবি- সংগৃহীত

ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ছুরি হাতে এক যুবকের ভিডিও সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে শুরু হয়ে সমালোচনা। প্রশ্ন উঠেছে স্টেশনে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাতে স্টেশনের কোনো এক যাত্রী ভিডিওটি ধারণ করে সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করেন। এরপরই তা ভাইরাল হয়ে যায়।

এ ঘটনায় যাত্রীদের নিরাপত্তা ইস্যু নতুন করে সামনে এসেছে। ধারণা করা হচ্ছে, লালমনিরহাট এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে কোনো যাত্রী ভিডিওটি করেছেন। আর ছুরি হাতে ওই যুবক কক্সবাজার এক্সপ্রেসের সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ বলছে ঘটনাটি বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাত ১০টা ৫৯ মিনিটের।

jagonews24

ভিডিওতে দেখা যায়, এক যুবক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। কোমর থেকে কাপড়ে মোড়ানো ছুরি বের করে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করছেন। পরে আবার কাপড়ে মুড়িয়ে কোমড়ে গুঁজে রাখছেন। রেলওয়ের বিভিন্ন ফ্যান গ্রুপসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে সরেজমিনে কমলাপুর স্টেশনে দেখা যায়, প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের বসার স্থানে ভবঘুরে অনেকে শুয়ে আছেন। তবে গতকালের ঘটনার পরেও ভ্রূক্ষেপ নেই স্টেশন কর্তৃপক্ষের।

আরও পড়ুন
কমলাপুর স্টেশনের মনিটরে অশ্লীল ছবির ঘটনায় সহজের কর্মচারী বরখাস্ত
ভাঙা হবে কমলাপুর স্টেশন, হবে ‘মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব’
ভিন্ন এক কমলাপুর

জাগো নিউজের এই প্রতিবেদকের সঙ্গে গতকালের ঘটনার বিষয়ে কথোপকথনে যাত্রীরা উদ্বোগ প্রকাশ করেছেন। যাত্রীরা বলছেন, দেশের প্রধান এই রেলস্টেশনে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। প্রকাশ্যে এভাবে দেশীয় অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়ানোয় দেখা দিয়েছে নিরাপত্তা শঙ্কা।

আমিনুর রহমান নামের এক যাত্রী জাগো নিউজকে বলেন, দেশের ব্যস্ততম এই রেল স্টেশনের যদি এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয়, এটা দুঃখজনক। আমাদের নিরাপত্তা কোথায়। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের ভাবা উচিত। যে কোনো সময় যে কেউ অ্যাটাকের শিকার হতে পারে।

আনিকা শিমু নামের আরেক যাত্রী বলেন, গতকাল রাতে স্টেশনের একটা ভিডিও দেখলাম। যেভাবে বড় একটা ছুরি নাড়াচাড়া করছে, দেখলেই ভয় লাগছে। স্টেশনে যাত্রীদের নিরাপত্তা কোথায়! এখন তো দেখছি আমরা কেউ ই নিরাপদ না৷

jagonews24

ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, ভিডিওটি আমি দেখেছি। এ বিষয়ে স্টেশন ম্যানেজার, ডিআরএম-ঢাকা কথা বলবে। আমি মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার কর্তৃপক্ষ না। এর বেশি কথা বলতে রাজি হননি তিনি।

ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার মো. সাজেদুল ইসলামকে একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ঢাকা রেলওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জয়নাল আবেদীন জাগো নিউজকে বলেন, ঘটনার পর আমরা তৎপর রয়েছি। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। ছুরি হাতে ওই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। ধারণা করছি সে কোনো একটি ট্রেনে চড়ে কমলাপুরে এসেছে। আশা করছি খুব দ্রুতই শনাক্ত করে তাকে গ্রেফতারের আওতায় আনতে পারবো।

বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর (আরএনবি) ঢাকা বিভাগীয় কমান্ড্যান্ট মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, আরএনবি এবং রেলওয়ে পুলিশ যৌথভাবে কাজ করছে। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। অপরাধীকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা চলছে।

তিনি বলেন, অনেক সময় অপরাধ বা ভাইরাল হওয়ার প্রবণতা থেকে এমন কাজ করে থাকতে পারে। বাস্তবে এটা নিরাপত্তা ইস্যু হতে পারে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।

এনএস/এমআরএম/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।