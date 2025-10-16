পরীক্ষার ফল পেয়ে কেউ মিষ্টি কেনে না, ফেসবুক অভিনন্দনে উদযাপন

পরীক্ষার ফল পেয়ে কেউ মিষ্টি কেনে না, ফেসবুক অভিনন্দনে উদযাপন
একসময় এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার ৮-১০ দিন আগে থেকে পাড়া-মহল্লায় খবর হয়ে যেত। কোনো শিক্ষার্থী ভালো ফলাফল করলে আত্মীয়-স্বজন মিষ্টি খেতে চাইতো। আবার অনেকে স্বজনদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করতেন। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে এই প্রবণতা ক্রমেই কমে আসছে। এখন মিষ্টির দোকানগুলোতো আগের মতো ভিড় দেখা যায় না। সবাই নিজ নিজ পরীক্ষার ফলাফল ফেসবুকে জানিয়ে দেন। সেখানে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে পরীক্ষার ফলাফল উদযাপন করেন শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাজধানীর মহাখালীতে এক মিষ্টির দোকানে জাগো নিউজের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন স্থানীয় বাসিন্দা আলী আহসান। তিনি এক স্বজনের বাসায় বেড়াতে যাবেন বলে ওই দোকানে মিষ্টি কিনতে আসেন।
এর আগে এদিন সকালে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এ বছর দেশের ৯টি সাধারণ, কারিগরি ও মাদরাসা বোর্ডসহ মোট ১১টি শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গত বছর (২০২৪) পাসের হার ছিল ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। সে হিসাবে এবার পাসের হার কমেছে ১৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ। এ কারণে মিষ্টির দোকানে ভিড় কম হতে পারে বলে মনে করছেন দোকানিরা।
মহাখালী ওয়্যারলেস গেটে দীর্ঘদিন ব্যবসা করছে প্রাইম সুইটস অ্যান্ড বেকারি। আজ বেলা সাড়ে ১১টায় এই দোকানে বেশ কয়েকজনকে মিষ্টি কিনতে দেখা যায়। কিন্তু বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কাউকে সেখানে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে মিষ্টি কিনতে দেখা যায়নি।
প্রাইম সুইটসের বিক্রয়কর্মী মাহবুব হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, আজ এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হবে এটা সকালে শুনেছি। কিন্তু এ উপলক্ষে দোকানে কোনো বিশেষ আয়োজন নেই। প্রতিদিন যে পরিমাণ মিষ্টি দোকানে রাখা হয় আজও ঠিক সে পরিমাণই রাখা হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত একজনকেও পরীক্ষার ফলাফল উপলক্ষে মিষ্টি কিনতে দেখিনি।
তিনি বলেন, আগে পরীক্ষার আট-দশ দিন আগেই ফলাফল ঘোষণা নিয়ে মিষ্টির দোকানগুলোতে বিশেষ আয়োজন থাকতো। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে এ আয়োজন ক্রমেই কমে আসছে। বিশেষ করে গত দুই-তিন বছরের মধ্যে যে কয়েকটি এসএসসি, এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে, এসব পরীক্ষার ফলাফল কেন্দ্র করে কাউকে মিষ্টি কিনতে দেখিনি। অথচ আগে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর এক হাজার থেকে ২০ হাজার টাকার বেশি পরিমাণ মিষ্টি কিনতেন অনেকেই।
মহাখালীতে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি পুরোনো ক্যাম্পাসের পাশে বিক্রমপুর মিষ্টান্ন ভান্ডার। এ দোকানে ক্রেতা তুলনামূলক কম ছিল। এখানেও কাউকে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল উপলক্ষে বৃষ্টি কিনতে দেখা যায়নি।
বিক্রমপুর মিষ্টান্ন ভান্ডারের ব্যবস্থাপক হৃদয় আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, আজ এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হবে এটি গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় অন্য একজনের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। কিন্তু এ উপলক্ষে দোকানে বিশেষ কোনো আয়োজন নেই। এমনিতেই এখন মিষ্টির চাহিদা দেশে কমছে। ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগের ভয়ে মানুষ মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। আবার দশ বছরের আগের তুলনায় এখন মিষ্টির দাম অনেকের নাগালের বাইরে চলে গেছে।
তিনি বলেন, আগে সাধারণত ১০০ টাকা কেজিতে মিষ্টি পাওয়া যেত। এখন বাজারদরের কারণে সর্বনিম্ন ৩৫০ টাকা কেজি। আবার কিছু কিছু মিষ্টির দাম ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত রয়েছে। ফলে নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের বাইরে চলে গেছে এই মিষ্টি। এমন অবস্থায় নতুন যারা মিষ্টির দোকান দিচ্ছেন তারা কেউই ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে পারছেন না।
এমএমএ/কেএসআর/জেআইএম