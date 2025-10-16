  2. জাতীয়

ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই শাহাদাত গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৪ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই শাহাদাত গ্রেফতার
ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই শাহাদাত হোসেন/ফাইল ছবি

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই শাহাদাত হোসেনসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৯ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রাজধানী থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সহোদর শাহাদাতসহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ৯ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে জানানো হবে বলে জানান তালেবুর রহমান।

