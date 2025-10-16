শহীদ মিনারে জনস্রোত, কিছুক্ষণের মধ্যে ‘মার্চ টু যমুনা’
আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের উপস্থিতিতে জনস্রোতে পরিণত হয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ‘মার্চ টু যমুনা’ কর্মসূচি শুরু করবেন তারা।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় সরেজমিনে এমন দৃশ্য দেখা যায়।
শিক্ষকরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে শহীদ মিনারের চারপাশ ঘিরে অবস্থান নিয়েছেন। তারা ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া এবং ১৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন। শহীদ মিনারের মূল বেদির নিচে সারা দেশ থেকে আগত শিক্ষকরা বক্তব্য দিচ্ছেন।
শিক্ষকরা জানান, কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা যমুনার দিকে রওনা হবেন। তাদের দাবি না মানা হলে আমরণ অনশন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
এমএইচএ/কেএসআর/জেআইএম