ত্রিপুরায় তিন বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যা

ত্রিপুরায় তিন বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যা
ভারতের ত্রিপুরায় স্থানীয় বাসিন্দারা তিন বাংলাদেশি নাগরিককে পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (৫৫ বিজিবি) মিডিয়া সেল থেকে বুধবার (১৫ অক্টোবর) মধ্যরাতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
নিহত ব্যক্তিদের বাড়ি হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সোনাচং বাজার এলাকায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে নাম-ঠিকানা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিজিবি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
৫৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজিলুর রহমান বলেন, নিহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় পাওয়া গেলে পরবর্তীতে জানানো হবে।
বিজিবি জানায়, গত দুই-তিন দিন আগে শ্রীমঙ্গল উপজেলার সীমান্তবর্তী বিদ্যাবিল এলাকা দিয়ে তিন বাংলাদেশি নাগরিক ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই থানার কারেঙ্গিছড়া এলাকায় গোপনে প্রবেশ করেন। স্থানটি সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের ৭০ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন।
তিনজন ভারতে প্রবেশ করার পর স্থানীয় জনসাধারণ রাতের অন্ধকারে গরু চোর সন্দেহে সংঘবদ্ধভাবে তাদের ওপর হামলা চালায়। ফলে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। তাদের মরদেহ বর্তমানে ভারতের সাম্পাহার থানায় রয়েছে।
বিজিবি এ ব্যাপারে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি ঘটনার সত্যতা যাচাই এবং বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে বলে জানিয়েছে।
ইআরকে/একিউএফ