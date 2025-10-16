  2. জাতীয়

জুলাই সনদ সই আরও বহু অধ্যায়ের সূত্রপাত করবে: প্রধান উপদেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০১:৪৯ এএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আয়োজিত বৈঠকে বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস/ছবি: সংগৃহীত

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, জুলাই জাতীয় সনদ সই করার মাধ্যমে মস্ত বড় একটি অধ্যায় শেষ হলেও আরও বহু অধ্যায়ের সূত্রপাত করবে।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আয়োজিত বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

জুলাই সনদ বিষয়ে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘এটা যেন হারিয়ে না যায় সেভাবেই আমরা অগ্রসর হবো। পাঠ্যপুস্তক ও ছবিসহ নানা জায়গায় এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে করে আমরা জানি কী জন্যে আপনারা এই পরিশ্রমটা করেছিলেন। কী জিনিস অর্জন করার জন্য, কী জাতি তৈরি করার জন্য আপনারা এটা করেছিলেন সেটা যেন সবার মনে গ্রথিত হয়ে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে সে যেন এটাকে ব্যবহার করতে পারে। আমরা সবাই যেন জানি এটার পেছনে কী যুক্তিগুলো ছিল, তারা সে যুক্তির অংশ হয়ে হয়ে যাবে।’

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আমার চেষ্টা হলো আজকের এই অসম্ভবকে সম্ভব করার যে কাজটা হলো সেটাকে স্মরণীয় করে রাখা, এটাকে ব্যবহারে রেখে দেওয়া। এটা এখানেই সমাপ্তি হলো, সেটা যেন না হয়। এটার পরবর্তী ধাপগুলো যেন আমরা অর্জন করতে পারি।’

