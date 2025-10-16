অধ্যাপক ইউনূস
জুলাই সনদ স্বাক্ষরের কলম-ছবি জাদুঘরে রক্ষিত থাকবে
জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষরের কলম ও স্বাক্ষরকারীদের ছবি জাদুঘরে রক্ষিত থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আয়োজিত বৈঠকে অধ্যাপক ইউনূস এ মন্তব্য করেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা জানান, জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সারা জাতি একটি বড় রকমের উৎসবের মধ্যে শরিক হবে। সবাই স্বাক্ষর করবেন এবং যে কলমে স্বাক্ষর করা হবে তা জাদুঘরে রক্ষিত হবে। স্বাক্ষরকারীদের ছবিসহ সেগুলো জাদুঘরে রক্ষিত থাকবে যে কারা কারা এ সনদে স্বাক্ষর করেছিলেন। কারণ মানুষ ভুলতে পারবে না, ইতিহাস তাদের ভুলতে পারবে না।
জুলাই সনদ চূড়ান্ত করা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘এটা এমন একটা ঘটনা, যেহেতু আমরা ঘটনার ভেতরে আছি, তাই হয়তো অনুভব করছি না। বাইরে গিয়ে যদি দাঁড়াতে পারতাম, তখন মনে হতো বিশাল একটা কর্মকাণ্ড। মাসের পর মাস, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বৈঠক করে যে আলোচনা করেছেন। মনে হয়েছে হতাশ হয়েছেন, মনে হয়েছে এটা হয়তো কখনো সমাপ্ত হবে না, অসমাপ্ত থেকে যাবে। কিন্তু এটা অসমাপ্ত থেকে যায় নাই। আপনারা সমাপ্তিতে এনেছেন এবং সন্তোষজনকভাবে সমাপ্তিতে এনেছেন। এমন না যে রাগ করে সমাপ্তিতে এনেছেন।’
আলোচনায় অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলের নেতাদের উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আপনারা ভেবেচিন্তে নিয়ম-কানুন বের করেছেন, যাতে করে আমরা সবাই মিলে স্বাক্ষর করতে পারি। এটা জাতির জন্য মস্ত বড় সম্পদ হয়ে রইল। সেজন্য আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।’
