জুলাই সনদ চূড়ান্ত
রাজনৈতিক দলগুলো অসম্ভবকে সম্ভব করেছে: প্রধান উপদেষ্টা
ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদ চূড়ান্ত হওয়া প্রসঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, দেশের রাজনৈতিক দলগুলো অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এটি শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে না, পৃথিবীর রাজনৈতিক ব্যবস্থার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আয়োজিত বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।
অধ্যাপক ইউনূস জানান, ঐকমত্য কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে কঠিন কঠিন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সমাধানে এসেছেন। আলোচনা ছেড়ে যাননি। সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন ঐকমত্যে পৌঁছাতে এবং তারা পেরেছেন।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘যে কারণে আজ জুলাই সনদ রচনা হয়েছে, সেজন্য আমি একা নই, জাতির সবাই অভিভূত হয়েছে। যে অসাধ্য সাধন হয়েছে, কেউ চিন্তাও করে নাই যে শেষ পর্যন্ত এটা হবে। কোনদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে কেউ বুঝতে পারছিল না এটা শেষ হবে কি না। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে একেকজন একেক দিকে চলে গেছে। আজকে যে পয়েন্টে এসেছি সেটা একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড যে মানুষ চিরদিনই তা স্মরণ করবে। এমন একটা কাজ বাংলাদেশে সম্ভব হয়েছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে গর্ববোধ করছি। আমি ব্যক্তি হিসেবে গর্ববোধ করছি যে এ কাজের সঙ্গে আমি শরিক ছিলাম, অংশীদার ছিলাম।’
‘এটা আমাদের মন থেকে কোনোদিন কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। যে অসম্ভব কাজ আপনারা করলেন, এটা আমাদের ইতিহাসে যুগ-যুগান্তর ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকার দিন। আপনারা যে অসাধ্য কাজটাকে সাধন করেছেন। কাজেই আপনাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ অভিনন্দন একবার বললে হবে না, হাজারবার বলতে হবে,’ যোগ করেন অধ্যাপক ইউনূস।
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘ছাত্র-জনতার যে অভ্যুত্থান, এই অভ্যুত্থানের এটাই আমার মনে হয় পরবর্তী অধ্যায় সঠিকভাবে রচিত হলো। আর কোনোভাবে এটা রচনা করা সম্ভব ছিল না। যে অধ্যায়, ওখান থেকে আমরা কোথায় যাচ্ছি, যে সংস্কারের কথা আমরা মুখে বলে যাচ্ছিলাম, আপনারা সেই সংস্কার প্রকৃত পক্ষে করে দেখিয়েছেন।’
