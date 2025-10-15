চট্টগ্রামে পাহাড় কেটে স্থাপনা নির্মাণ, পরিবেশ অধিদপ্তরের নোটিশ

চট্টগ্রামে পাহাড় কেটে স্থাপনা নির্মাণ, পরিবেশ অধিদপ্তরের নোটিশ
পাহাড় কেটে স্থাপনা নির্মাণ করার অভিযোগে চট্টগ্রামে আকবরশাহ এলাকার শাপলা আবাসিকে নুর উদ্দিন নামের এক সাবেক মাদরাসা অধ্যক্ষকে নোটিশ দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর ইমামনগর এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করে পরিবেশ অধিদপ্তর। অভিযানে পাহাড় কাটার সত্যতা পেয়ে শিক্ষক নুর উদ্দিনকে নোটিশ দিয়ে ব্যাখ্যা দিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম কার্যালয়ে হাজির হওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মহানগরের পরিচালক সোনিয়া সুলতানা বলেন, শাপলা আবাসিকের ইমামনগর এলাকায় এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনার সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি ছাড়া পাহাড় কাটার বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।
পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শাপলা আবাসিকের ইমামনগর এলাকায় পাহাড় কেটে স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষতি করায় অভিযুক্ত নুর উদ্দিনসহ দুইজনের বিরুদ্ধে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার ব্যাখা দিতে আগামী ২০ অক্টোবর অধিদপ্তরের কার্যালয়ে শুনানিতে হাজির হতে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সেখানে স্থাপনা নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এর আগে শাপলা আবাসিক এলাকায় ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইসলামি একাডেমি নামের মাদরাসার প্রধানের দায়িত্ব থাকাকালে অভিযোগ ওঠায় তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। স্থানীয়রা জানান, অভিযুক্ত নুর উদ্দিন যে জায়গায় স্থাপনা নির্মাণ করছেন সেটি সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত পাহাড়। পাহাড়টি দখল করে সেখানে অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ শুরু করেন।
