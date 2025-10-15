  2. জাতীয়

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ড

দায়ীদের বিচার ও নিহতদের ক্ষতিপূরণ দাবিতে এনসিপির প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৫ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
দায়ীদের বিচার ও নিহতদের ক্ষতিপূরণ দাবিতে এনসিপির প্রতিবাদ সভা
মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের বিচার, নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়াসহ তিন দাবিতে এনসিপির প্রতিবাদ সভা/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের বিচার, নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়াসহ তিন দাবিতে প্রতিবাদ সভা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে মিরপুর-১০ এ গোল চত্বরে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে এনসিপির ঢাকা মহানগর উত্তরের মিরপুর জোন।

সভায় এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও রাজনৈতিক লিয়াজোঁ কমিটির প্রধান আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, শ্রম মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট যেসব কর্মকর্তা এসব এলাকার তদারকির দায়িত্বে তাদের গাফিলতিও তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

এসময় তিনি তিন দাবি উপস্থাপন করেন। দাবিগুলো হলো—অবৈধ কেমিক্যাল গুদাম ও গার্মেন্টস মালিকসহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দোষীদের আটক করে বিচার করতে হবে, নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে এক কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ঢাকা উত্তরের আবাসিক এলাকায় থাকা সব কেমিক্যাল গোডাউন দ্রুত সরাতে হবে।

এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক মনসুর আব্দুল্লাহর সঞ্চালনায় প্রতিবাদ সভায় আরও বক্তব্য দেন দলের কেন্দ্রীয় সদস্য ইমরান নাঈম, জায়েদ বিন নাসের, ঢাকা মহানগর উত্তরের সদস্য সরদার আমিনুল, জাতীয় শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মেহেদী হাসান, শাহ আলী থানার প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুল ইসলাম রানা, মডেল থানার যুগ্ম সমন্বয়কারী রাসেল তালুকদার, ফায়ার স্পেশালিস্ট ফয়সাল আহমেদ, পল্লবী থানার প্রতিনিধি রেহেনা আক্তার রুমা, তানভীর আহমেদ, রূপনগর থানার তাহমিনা শারমিন প্রমুখ।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা সরকারের নির্লিপ্ততাকে দায়ী করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এছাড়া ঢাকা মহানগর উত্তরের আবাসিক এলাকা থেকে সব কেমিক্যাল গুদাম ও অবৈধ গার্মেন্টস সরানোরও জোর দাবি জানান তারা।

এনএস/এমএমকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।