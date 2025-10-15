  2. জাতীয়

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিরুনা ত্রিপুরাকে অপসারণ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫২ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিরুনা ত্রিপুরাকে অপসারণ
জিরুনা ত্রিপুরা। ছবি: সংগৃহীত

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (দায়িত্ব থেকে বিরত) জিরুনা ত্রিপুরাকে স্থায়ী অপসারণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে এ কথা জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ‌‘খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯’ এর ধারা ১২ (১) এর (গ) নম্বর উপ-ধারার বিধান মোতাবেক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (দায়িত্ব থেকে বিরত) জিরুনা ত্রিপুরাকে তার পদ থেকে স্থায়ী অপসারণ করা হয়েছে।

