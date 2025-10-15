খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিরুনা ত্রিপুরাকে অপসারণ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিরুনা ত্রিপুরাকে অপসারণ
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (দায়িত্ব থেকে বিরত) জিরুনা ত্রিপুরাকে স্থায়ী অপসারণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে এ কথা জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ‘খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯’ এর ধারা ১২ (১) এর (গ) নম্বর উপ-ধারার বিধান মোতাবেক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (দায়িত্ব থেকে বিরত) জিরুনা ত্রিপুরাকে তার পদ থেকে স্থায়ী অপসারণ করা হয়েছে।
আরএমএম/এমএএইচ/জেআইএম