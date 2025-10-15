মিরপুরে আগুন
১৬ মরদেহের মধ্যে ৬টির ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর থানার শিয়ালবাড়ি এলাকায় পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গোডাউনে আগুনে নিহত ১৬ জনের মধ্যে ছয়টি মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তারা হলেন মাহিরা আক্তার (১২), মোছা. নার্গিস আক্তার (১৮), সানোয়ার হোসেন (২৫), মো. নুর আলম (২৩), আল মামুন (৩৮) ও মো. রবিউল ইসলাম (২৮) ।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের লেকচারার ডা. ফারহানা ইয়াসমিন এ তথ্য জানান।
রূপনগর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মুখলেছুর রহমান জানান, আগুনের ঘটনায় ১৬টি মরদেহের মধ্যে ছয়টি মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। এসব মরদেহের ডিএনএ নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে।
এসআই মুখলেছুর রহমান আরও জানান, ছয়জনের পুরো ঠিকানা পাওয়া গেছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালের দিকে স্বজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হবে। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্বজনদের কাছে মরদেহগুলো হস্তান্তর করা হবে। আর বাকি ১০টি মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন ও ডিএনএ সংগ্রহ করে স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
কাজী আল-আমিন/এমএমকে/জেআইএম