সোনা চোরাচালানের প্রমাণ মিলেছে, কেবিন ক্রু রুদাবাকে পদাবনতি

সোনা চোরাচালানের প্রমাণ মিলেছে, কেবিন ক্রু রুদাবাকে পদাবনতি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সোনা চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কেবিন ক্রু রুদাবা সুলতানাকে পদাবনতি দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এক অফিস আদেশে এই পদাবনতি দেওয়া হয়।
যদিও বিমানে সোনা চোরাচালানে জড়িত কেবিন ক্রুদের লঘু শাস্তি দিয়ে কর্মস্থলে ফেরানো নতুন কিছু নয়। গত ১৪ সেপ্টেম্বর ‘‘সোনা চোরাচালানে জড়াচ্ছেন বিমানের ক্রুরা, ‘লঘু শাস্তিতে’ রেহাই’’ শিরোনামে জাগো নিউজে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছিল।
আজ বুধবার বিমানের অফিস আদেশে বলা হয়, গত ১৭ আগস্ট সোনা চোরাচালানে জড়িত থাকায় কেবিন ক্রু রুদাবা সুলতানা বিরুদ্ধে বিমানের বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা হয়। এরপর তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত করেন। এ তদন্তে রুদাবা সুলতানার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন তিনি। ফলে বিমান করপোরেশন কর্মচারী (চাকরি) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর ৫৬(১) এর (ডি) এর ক্ষমতাবলে রুদাবা সুলতানাকে পদাবনতি দেওয়া হয়।
এছাড়া গত ১২ আগস্ট ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রুদাবা সুলতানাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। আজকের অফিস আদেশে তার আগের ‘বরখাস্ত আদেশ’ প্রত্যাহার করা হয়েছে। ওই অফিস আদেশে সই করেছেন বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. সাফিকুর রহমান।
