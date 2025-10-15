সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৭৫৪
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১২৪৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫০৮ জন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১২৪৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫০৮ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৭৫৪ জনকে।
অভিযানিক কার্যক্রমে দেশীয় ওয়ান শ্যুটারগান একটি, দেশীয় একনলা বন্দুক একটি, বিদেশি পিস্তল একটি, ম্যাগজিন একটি, কার্তুজ ৩ রাউন্ড, গুলি ৩ রাউন্ড, বার্মিজ চাকু একটি, চাকু ১০টি, দা একটি ও একটি চাইনিজ কুড়াল উদ্ধার করা হয়।
