সিইসি-অস্ট্রেলীয় মন্ত্রীর বৈঠক

নির্বাচনে এআইয়ের অপব্যবহার রোধে সহায়তার আশ্বাস

প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অপব্যবহার নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ক্ষুদ্র ব্যবসা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও বহুসংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী ডা. অ্যান অ্যালির সঙ্গে আলোচনা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। অস্ট্রেলিয়া এ বিষয়ে প্রয়োজন হলে সহায়তা করবে বলে জানিয়েছেন অ্যান অ্যালি।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) নির্বাচন ভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ।

বৈঠক শেষে ইসি ভবন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন অস্ট্রেলীয় মন্ত্রী ডা. অ্যান অ্যালি

ইসির সিনিয়র সচিব বলেন, অস্ট্রেলিয়ান মন্ত্রী সিইসির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে এআই ইন্টারভেনশন, তথ্যের অপব্যবহার, তথ্যদূষণ ও ভুয়া তথ্যের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, তাদের দেশেও এ ধরনের সমস্যা রয়েছে। তারা ইউএনডিপি স্পন্সর করা ‘ব্যালট’ প্রকল্পেও সহযোগিতা করছে এবং ভবিষ্যতে অতিরিক্ত সহায়তার সুযোগ থাকলে তা বিবেচনা করবে।

আখতার আহমেদ বলেন, অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রীর সঙ্গে মূলত সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল। মন্ত্রী নির্বাচন প্রক্রিয়া ও প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন এবং তারা তাদের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেছেন। নির্বাচনের দিনে যে ধরনের ঘটনা ঘটে, তা তাদের দেশে ঘটে কি না— এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে মূলত প্রযুক্তি অপব্যবহার, বিশেষ করে এআই-সংক্রান্ত ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

