রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদে সই করবে, মনে করছেন আইন উপদেষ্টা
রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদে সই করবে বলে মনে করছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
তিনি বলেন, আমার মনে হয় সব রাজনৈতিক দল যে নিষ্ঠার সঙ্গে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে, আমি জানি না তারা কী করবেন। তবে আমার মনে হয় এই নিষ্ঠার ধারাবাহিকতা হিসেবে তারা জুলাই সনদে সই করবেন। কনটেন্ট নিয়ে জুলাই সনদ হচ্ছে। মূল মতভেদ তো বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে। আমি বিশ্বাস করি এখানে সবাই সাইন করবেন।
মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপদেষ্টা এ কথা বলেন।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, যখনই কোনো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হয় তখনই নির্বাচন নিয়ে এ ধরনের একটি শঙ্কা থাকে। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই নির্বাচন করার ব্যাপারে আমরা বদ্ধপরিকর। কোনো রকম দ্বিতীয় চিন্তা আমরা কথা প্রসঙ্গেও আলোচনা করি না।
