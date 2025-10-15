দারিদ্র্য ব্যক্তিগত নয়, এটি ব্যবস্থাগত ব্যর্থতা: জাতিসংঘ মহাসচিব

দারিদ্র্য ব্যক্তিগত নয়, এটি ব্যবস্থাগত ব্যর্থতা: জাতিসংঘ মহাসচিব
জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী মানুষদের প্রায়ই সমাজ অবমাননা করে এবং প্রান্তে ঠেলে দেয়। কিন্তু দারিদ্র্য কোনো ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়; এটি একটি ব্যবস্থাগত ব্যর্থতা, যা মানুষের মর্যাদা ও মানবাধিকারের অস্বীকৃতি।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) দারিদ্র্য বিমোচনের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বার্তায় এসব কথা বলেন তিনি। ঢাকায় জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
মহাসচিব বলেন, এ বছরের দারিদ্র্য বিমোচনের আন্তর্জাতিক দিবস আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অন্যায় ও অবহেলা বন্ধ করতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে নতুন করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে, যাতে দারিদ্র্য সর্বত্র নির্মূল করা যায়।
তিনি আরও বলেন, এর জন্য প্রয়োজন এমন নীতিমালা, যা কাউকেই পেছনে ফেলে রাখবে না। সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা ও আবাসন, মর্যাদাপূর্ণ কাজ ও ন্যায্য মজুরি, সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এমন অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা দেশ ও কমিউনিটির উপকারে আসে।
গুতেরেস আহ্বান জানান, এই দারিদ্র্য বিমোচনের আন্তর্জাতিক দিবসে আসুন, অপমান ও বৈষম্যকে প্রত্যাখ্যান করি। দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা মানুষের পাশে দাঁড়াই, সংহতি প্রকাশ করি এবং একসঙ্গে কাজ করে দারিদ্র্য চিরতরে দূর করি।
