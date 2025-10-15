দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে দুদকে বদলি
বাংলাদেশ পুলিশের দুইজন ঊর্ধ্বতন কর্মকতাকে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পরিচালক হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-১ শাখার এক প্রজ্ঞাপনে তাদের দুদকে পাঠানো হয়। প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবুল হায়াত মো. রফিক।
বদলি হওয়া কর্মকর্তারা হলেন- পুলিশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারি পুলিশ সুপার) মো. আবু ইউসুফ এবং একই পদের মো. জাহিদুর রহমান।
আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
