দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে দুদকে বদলি

প্রকাশিত: ১১:৫২ এএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ পুলিশের দুইজন ঊর্ধ্বতন কর্মকতাকে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পরিচালক হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-১ শাখার এক প্রজ্ঞাপনে তাদের দুদকে পাঠানো হয়। প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবুল হায়াত মো. রফিক।

বদলি হওয়া কর্মকর্তারা হলেন- পুলিশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারি পুলিশ সুপার) মো. আবু ইউসুফ এবং একই পদের মো. জাহিদুর রহমান।

আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

