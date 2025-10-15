ডিপ ফ্রিজ থেকে স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার, স্বামী গ্রেফতার
রাজধানীর কলাবাগানে একটি বাসার ডিপ ফ্রিজ থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় ওই নারীর স্বামীকে গ্রেফতার করেছে কলাবাগান থানা পুলিশ।
পুলিশ বলছে, প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামী নজরুল ইসলাম ওই নারীকে হত্যা করেছেন। ঘটনার পর থেকে নজরুল পলাতক ছিলেন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকালে নিহত তাসলিমার স্বামী নজরুল ইসলামকে গ্রেফতারের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম।
তিনি বলেন, কলাবাগানে স্ত্রীকে হত্যার পর লাশ ডিপ ফ্রিজে রেখে নজরুল ইসলাম পালিয়ে যান। পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আজ দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে নজরুল–তাসলিমা দম্পতির বাসার ডিপ ফ্রিজ থেকে তাসলিমার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফজলে আশিক বলেন, তাসলিমার মাথা, চোখের ওপরেসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।
