কেমিক্যাল ফায়ার স্যুট পরে গোডাউনের ভেতরে ঢুকছে ফায়ার ফাইটাররা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৩ এএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
কেমিক্যাল ফায়ার স্যুট পরে কসমিক ফার্মার গোডাউনের ভেতরে ঢুকছে ফায়ার ফাইটাররা/ছবি-মাহবুব আলম

রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে কসমিক ফার্মা নামের কেমিক্যাল গোডাউনে আগুন এখনও পুরোপুরি নির্বাপণে আসেনি। উড়ছে ধোঁয়া। ধোঁয়ার উৎপত্তিস্থল অনুসন্ধান করতে গোডাউনটির ভেতরে প্রবেশ করছে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) বেলা ১১টা ১০ মিনিটের দিকে ফায়ার সার্ভিসের চারজন সদস্য কেমিক্যাল ফায়ার স্যুট পরে গোডাউনের ভেতরে প্রবেশ করেন।

ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. শাহজাহান সিরাজ জাগো নিউজকে বলেন, চারজন কেমিক্যাল ফায়ার স্যুট পরে গোডাউনের ভেতরে প্রবেশ করেছে। তারা ভেতরে ধোঁয়ার উৎপত্তিস্থল অনুসন্ধান করবেন। এরপর বাইরে এসে রিপোর্ট করবেন। পরে সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেবো।

মঙ্গলবার শিয়ালবাড়িতে পোশাককারখানা ও কসমিক ফার্মা নামের এক কেমিক্যাল গোডাউনে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে ফায়ার সার্ভিসের কাছে আগুনের খবর আসে।

খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের প্রথম ইউনিট ১১টা ৫৬ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রথমে পাঁচ ইউনিট পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। পরে আরও সাত ইউনিট যোগ দেয় আগুন নিয়ন্ত্রণে।

পরে ১৬ জনের মরদেহ পোশাককারখানা ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা থেকে উদ্ধার করা হয়। ওই ভবনের নিচতলায় আগুনের তীব্রতা থাকায় এবং ছাদে ওঠার দরজা দুটি তালা দিয়ে বন্ধ থাকায় অনেকেই ভবন থেকে বের হতে পারেননি। ফলে ওই ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় আটকে আগুনে পুড়ে নিহত হয়েছেন তারা।

