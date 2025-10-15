পোশাককারখানায় অগ্নিকাণ্ড
আপনারা এত কাছে আসবেন না, ফায়ার সার্ভিসের অনুরোধ
রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে পোশাককারখানা ও কসমিক ফার্মা নামের এক কেমিক্যাল গোডাউনের আশেপাশে ভিড় না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস বলছে, কেমিক্যালের টক্সিক গ্যাস মানবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। যেখানে ফায়ার সার্ভিস নিরাপদ মনে করছে না সেখানে আপনারা এত কাছে আসবেন না।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. শাহজাহান সিরাজ মাইকিং এ সচেতনতার কথা বলেন।
গণমাধ্যমকর্মী ও উপস্থিত শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কেমিক্যাল গোডাউন ও গার্মেন্টসে একই সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে। কেমিক্যালের টক্সিক গ্যাস মানবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এখানে অনবরত অক্সিজেন নিচ্ছি, এই অক্সিজেনের সঙ্গে টক্সিক গ্যাস মিশে মানবদেহে প্রবেশ করে। ফুসফুসের এমন ক্ষতি করবে যা কেউ জানবেও না।
এজন্য সবার কছে অনুরোধ আপনারা কেউ ভিড় করবেন না। সবাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখি এবং মাস্ক ব্যবহার করি।
তিনি আরও বলেন, নিয়ম হচ্ছে দুর্ঘটনা স্থান থেকে কমপক্ষে ৮০০ মিটার দূরে থাকা। যেখানে ফায়ার সার্ভিস নিরাপদ মনে করছে না সেখানে আপনারা এত কাছে আসবেন না।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) শিয়ালবাড়িতে পোশাককারখানা ও কসমিক ফার্মা নামের এক কেমিক্যাল গোডাউনে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে ফায়ার সার্ভিসের কাছে আগুন লাগার খবর আসে।
খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের প্রথম ইউনিট ১১টা ৫৬ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রথমে পাঁচ ইউনিট পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। পরে আরও সাত ইউনিট যোগ দেয় আগুন নিয়ন্ত্রণে।
পরে ১৬ জনের মরদেহ পোশাককারখানা ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা থেকে উদ্ধার করা হয়। ওই ভবনের নিচতলায় আগুনের তীব্রতা থাকায় এবং ছাদে ওঠার দরজা দুটি তালা দিয়ে বন্ধ থাকায় অনেকেই ভবন থেকে বের হতে পারেননি। ফলে ওই ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় আটকে আগুনে পুড়ে নিহত হয়েছেন তারা।
