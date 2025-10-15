প্রধান উপদেষ্টা দেশে ফিরেছেন
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস দুই দিনের ইতালির রোম সফর শেষে দেশে ফিরেছেন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে প্রধান উপদেষ্টা সকাল ৮টা ২০ মিনিটের দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
রোমে অবস্থানকালে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের বিভিন্ন অধিবেশনে অংশ নেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করেন।
সফরের সময় অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা, এফএও মহাপরিচালক কু ডংইউ, আইএফএড (আইএফআইডি) প্রেসিডেন্ট আলভারো লারিও, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক কার্ল স্কাউসহ আরও বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতা ও কর্মকর্তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
প্রধান উপদেষ্টার এ সফরকালে রোমে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসী সম্প্রদায়ের নেতারাও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
এমইউ/জেএইচ/এএসএম