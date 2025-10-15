ক্ষুধা ও দারিদ্র্যবিরোধী জোটের কার্যালয় উদ্বোধনে প্রধান উপদেষ্টা
ইতালির রাজধানী রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সদর দপ্তরে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যবিরোধী বৈশ্বিক জোট ‘গ্লোবাল অ্যালায়েন্স এগেইনস্ট হাঙ্গার অ্যান্ড পোভার্টি’-এর নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে।
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা ও এফএও মহাপরিচালক ড. কু ডংইউ গত সোমবার (১৩ অক্টোবর) একসঙ্গে ফিতা কেটে এবং করমর্দনের মাধ্যমে নবনির্মিত কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাতে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, ব্রাজিল ও বাংলাদেশ যৌথভাবে এ বৈশ্বিক জোটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা দেশ। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এ উদ্যোগটি প্রায় এক দশক আগে প্রেসিডেন্ট লুলার প্রস্তাবনা থেকে বাস্তবে রূপ নেয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘আসুন আমরা একসঙ্গে কাজ করি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বকে এক কাতারে দাঁড় করাই।’
এসময় তিন নেতা তাঁদের বক্তব্যে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা মোকাবিলায় সমন্বিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তারা বলেন, বর্তমানে গাজা ও সুদানে দুটি বড় দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। এমন সময় এ উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রাজিল সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, বাংলাদেশের খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।
এমইউ/একিউএফ