ইতালি সফর শেষে দেশের পথে প্রধান উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ১২:৩০ এএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ইতালি সফর শেষে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস/ছবি: সংগৃহীত

ইতালির রোমে দুই দিনের সফর শেষে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে রোমের বিমানবন্দর থেকে একটি ফ্লাইটে করে দেশের পথে রওনা হন প্রধান উপদেষ্টা। তার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানিয়েছেন।

অধ্যাপক ইউনূস রোমে অবস্থানকালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য ফোরামের (ডব্লিউএফএফ) বিভিন্ন অধিবেশনে অংশ নেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

সফরের সময় অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা, এফএও মহাপরিচালক কু ডংইউ, আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (আইএফএডি) প্রেসিডেন্ট আলভারো লারিও, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক কার্ল স্কাউসহ আরও বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতা ও কর্মকর্তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান উপদেষ্টার এ সফরকালে রোমে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসী সম্প্রদায়ের নেতারাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

