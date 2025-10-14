ইসি সচিব
ওমান মালদ্বীপসহ ৪ দেশে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রমের অনুমোদন মিলেছে
ওমান, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালদ্বীপ ও জর্ডানে নতুন করে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেছেন, আরও চার দেশে প্রবাসীদের ভোটার করে নেওয়ার কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন মিলেছে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব আখতার আহমেদ এ কথা জানান। তিনি বলেন, ‘প্রবাসী ভোটারদের ভোটাধিকারের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমরা ১১টি দেশে এই কার্যক্রম শুরু করেছি। নিবন্ধন কার্যক্রম চলছে। সর্বশেষ যেটা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে এটা অলরেডি (ইতিমধ্যে) চালু হয়েছে। মায়ামি ও লস এঞ্জেলসে আজকে বোধ হয় চালু হয়ে যাবে।’
ইসি সচিব আরও বলেন, ‘আরও চার দেশে আমরা এই কার্যক্রম শুরু করবো। তবে এই নির্বাচনের মধ্যে কতটুকু তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এটা একটু প্রশ্ন। কেননা একটা পদ্ধতিতে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কো-অর্ডিনেট করে কারিগরি দল পাঠিয়ে তারপরে সিস্টেমটাকে এস্টাবলিশ করে সেনসিটাইজ করতে হচ্ছে।’
এমওএস/এমএমকে/এমএস