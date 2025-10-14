  2. জাতীয়

নতুন দলের নিবন্ধন বিষয়ে আগামী সপ্তাহে সব পরিষ্কার হবে

প্রকাশিত: ০৭:৫৯ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, নতুন দল নিবন্ধনের বিষয়টি নিয়ে আগামী সপ্তাহে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করবো।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের ব্যাপারে আখতার আহমেদ বলেন, কিছু রাজনৈতিক দল প্রধানত ১২টা দলের ব্যাপারে অতিরিক্ত তথ্যানুসন্ধান করার জন্য মাঠ পর্যায়ে আমাদের কর্মকর্তাদের নিয়োজিত করেছি। কিছু তথ্য আমাদের সচিবালয়ে করা হচ্ছে এবং প্রাসঙ্গিক ক্রমে তারই ধারাবাহিকতায় কিছু মাঠ পর্যায় থেকেও তথ্য নিতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, সচিবালয় ও মাঠ পর্যায় দুইটা মিলিয়ে এই তথ্যানুসন্ধান করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি আগামী সপ্তাহে এটার একটা সমাধানে আসতে পারব এবং অবস্থানটা ক্লিয়ার করবো।

