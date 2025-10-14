অবৈধ সম্পদ
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান দেলোয়ারের নামে মামলা
সাত কোটি ৬৪ লাখ ৩৫ হাজার ৬২৫ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুদকের উপসহকারী পরিচালক আলম মিয়া বাদী হয়ে সংস্থাটির দিনাজপুর জেলা কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামির নামে স্থাবর সম্পদ হিসেবে দিনাজপুর জেলার বলুবাড়িতে একটি পাঁচতলা বাড়ি, ঢাকার ধানমন্ডিতে কার পার্কিংসহ ২০৭০ ও ২৭৪৬ বর্গফুটের দুটি ফ্ল্যাট, ঢাকার মোহাম্মদপুরে কার পার্কিংসহ ১৪০০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট, স্বপ্নপুরী বিনোদন পার্কের ৫০টি মালিকানা, বিভিন্ন স্থানে জমিসহ মোট সাত কোটি ৮৯ লাখ ৫২ হাজার ১৪৫ টাকার সম্পদ পাওয়া যায়।
অস্থাবর সম্পদ হিসেবে ব্যবসার মূলধন, আসবাবপত্র, ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, স্বর্ণালংকর ও ব্যাংক স্থিতিসহ মোট ৬ কোটি ২৮ লাখ ৭৭ হাজার ৪৯৯ টাকার সম্পদসহ মোট ১৪ কোটি ১৮ লাখ ২৯ হাজার ৬৪৪ টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য বা রেকর্ডপত্র পাওয়া যায়। অন্যদিকে তার দায় বা ঋণ রয়েছে ৩৬ লাখ ৬ হাজার ৭৫৭ টাকা।
মামলার এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, ঋণ/দায়-দেনা বাদে দেলোয়ার হোসেনের নামে অর্জিত নিট সম্পদের মূল্য ১৩ কোটি ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮৭ টাকা। দুদক অনুসন্ধানে আসামির নামে ৮ কোটি ৭৯ লাখ ৮ হাজার ৯৩৬ টাকার সম্পদের তথ্য পেয়েছে।
এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাত কোটি ৬৪ লাখ ৩৫ হাজার ৬২৫ টাকার সম্পদ অর্জনের পক্ষে আয়ের গ্রহণযোগ্য কোনো উৎস অনুসন্ধানে পায়নি দুদক। যা তার জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত সম্পদ মর্মে অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয়।
আসামির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
