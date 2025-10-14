২০ অক্টোবর বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকে বসবে ইসি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে আগামী ২০ অক্টোবর সশস্ত্র বাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) নির্বাচন ভবনে ইসি সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান।
তিনি বলেন, আগামী ২০ অক্টোবর সেনা, নৌ, বিমানসহ অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের আলোচনা হবে।
নতুন দল নিবন্ধন প্রসঙ্গে আখতার আহমেদ বলেন, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের তথ্য নেওয়া হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে এর সমাধান করা যাবে। কমিশন ও মাঠ, দুই পর্যায়েই তথ্য নেওয়া হচ্ছে।
তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন সামনে রেখে সব সরঞ্জাম কেনাকাটা প্রায় শেষ হয়েছে। অন্যান্য প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। ১১টি দেশে প্রবাসীদের নিবন্ধন কার্যক্রম চালু আছে এখন। আরও ৮টি দেশে শুরু হবে, প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, গণভোটের বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। সেই অনুযায়ী কাজ করবে ইসি।
