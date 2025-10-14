ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এনআইডি তথ্য-কললিস্ট বিক্রি, গ্রেফতার ১

ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এনআইডি তথ্য-কললিস্ট বিক্রি, গ্রেফতার ১
ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দেশের নাগরিকদের কললিস্ট (সিডিআর), জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) তথ্য, এসএমএস তালিকা, বিকাশ ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণসহ মামলাসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বিক্রি করছিল একটি চক্র। নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল তথ্য চুরি করে অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগে মো. সিয়াম হাওলাদার (২৩) চক্রটির এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।
জসীম উদ্দিন খান বলেন, সোমবার (১৩ অক্টোবর) মধ্যরাতে লক্ষ্মীপুরের কমলনগর থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সিয়াম হাওলাদারকে গ্রেফতার করে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) সাইবার ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট শাখার একটি চৌকস টিম। এসময় তার কাছ থেকে অপরাধকার্যে ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, সিমকার্ড, হার্ডডিস্ক ও অন্যান্য আলামত জব্দ করা হয়।
সিআইডির বিশেষ এ পুলিশ সুপার বলেন, গ্রেফতার মো. সিয়াম হাওলাদার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য হিসেবে সক্রিয় ছিল। সে অর্থের বিনিময়ে দেশের নাগরিকদের কললিস্ট, এনআইডির তথ্য, এসএমএস তালিকা, বিকাশ ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণসহ মামলাসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বেআইনিভাবে বিক্রি করে আসছিল।
দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন, অপরাপর সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতার করার স্বার্থে সিআইডির তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান সিআইডির এ কর্মকর্তা।
