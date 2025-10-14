টিকিট কালোবাজারি
ট্রেনে ২৩ টাস্কফোর্স, ৭ দিনে জরিমানাসহ ভাড়া আদায় ১৭ লাখ টাকা
‘টিকিট যার ভ্রমণ তার’ নীতি বাস্তবায়ন এবং টিকিট কালোবাজারি রোধে ২৩টি টাস্কফোর্স গঠন করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। এসব টাস্কফোর্স গত ৬ অক্টোবর থেকে বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী ট্রেনে অভিযান পরিচালনা করছে।
অভিযানকালে বিনা টিকিটে ভ্রমণ, নিজ আইডি ছাড়া অন্যের আইডি দিয়ে কেনা টিকিটে ভ্রমণসহ বিভিন্ন অপরাধে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত সাতদিনে চার লাখ ৯৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও টিকিটের প্রকৃত মূল্য বাবদ ১২ লাখ ২৯ হাজার টাকা আদায় করেছে টাস্কফোর্স।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (সিনিয়র তথ্য অফিসার) রেজাউল করিম সিদ্দিকীর পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
রেল মন্ত্রণালয় জানায়, টাস্কফোর্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা টিকিটের ওপর যাত্রীর মুদ্রিত নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, যাত্রী কর্তৃক প্রদর্শিত পরিচয়পত্র যাচাইসহ তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এসময় বিনা টিকিটের ৬ হাজার ২৭৮ জন ও অন্যের আইডি দিয়ে কেনা টিকিটে ভ্রমণকারী এক হাজার ৮৫৩ জন যাত্রীকে শনাক্ত করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অভিযানকালে বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলে বিনা টিকিটের তিন হাজার ২৫৭ জন ও অন্যের আইডি দিয়ে কেনা টিকিটধারী ৯৮৬ জন যাত্রীকে শনাক্ত করা হয়। তাদের কাছ থেকে নিয়মিত ভাড়া বাবদ চার লাখ ৭১ হাজার ৬৫০ টাকা ও জরিমানা বাবদ দুই লাখ ছয় হাজার ৪১৫ টাকাসহ মোট ছয় লাখ ৭৮ হাজার ৬৫ টাকা আদায় করা হয়।
এসময়ে রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলে বিনা টিকিটের তিন হাজার ২১ জন ও অন্যের আইডি ব্যবহার করে কেনা টিকিটে ভ্রমণকারী ৮৬৭ জন যাত্রীকে শনাক্ত করা হয়। তাদের কাছ থেকে নিয়মিত ভাড়া বাবদ সাত লাখ ৫৪ হাজার টাকা ও জরিমানা বাবদ দুই লাখ ৯০ হাজার ৮৭১ টাকাসহ মোট ১০ লাখ ৪৮ হাজার ৩০৭ টাকা আদায় করা হয়। এসময় টিকিট কালোবাজারির সঙ্গে জড়িত ৫৩টি মোবাইল ফোন নম্বর ব্লক করার সুপারিশ করে টাস্কফোর্স।
টিকিট কালোবাজারিসহ সব ধরনের অনিয়ম রোধে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে ১৩টি ও পশ্চিমাঞ্চলে ১০টি টাস্কফোর্স কাজ করছে।
রেলওয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দায়িত্ব পালনকালে টাস্কফোর্স সদস্যরা যাত্রীদের টিকিট তল্লাশিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এসময় টিকিটবিহীন কোনো যাত্রী শনাক্ত হলে বা একজনের টিকিটে অন্য কেউ ভ্রমণ করতে চাইলে আইন অনুযায়ী তাদের জেল-জরিমানার শাস্তি দেবেন টাস্কফোর্স সদস্যরা।
