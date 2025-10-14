বেবিচক চেয়ারম্যান
সামান্য অবহেলাও বড় ধরনের সাইবার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে
প্রতিদিনের কাজে সামান্য অবহেলাও বড় ধরনের সাইবার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমা চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক।
তিনি বলেছেন, বর্তমানে সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বিশ্বব্যাপী সাইবার হামলা ও সাইবার ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। বিমান চলাচল খাতের প্রতিটি সদস্যের জন্য সাইবার নিরাপত্তা রক্ষা ও ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ একটি মৌলিক দায়িত্ব। আমাদের ।
প্রত্যেকে সচেতন থেকে এবং মৌলিক সুরক্ষা বিধি মেনে চলার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য সাইবার পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
বিশ্বজুড়ে মাসব্যাপী সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা উদযাপন উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বেবিচক কার্যালয়ে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।
বেবিচকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করা এবং অনলাইন বিশ্বে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশে এ সেমিনারের আয়োজন করে বেবিচকের ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) বিভাগ।
বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, বিমান চলাচল একটি বৈশ্বিক ক্ষেত্র, যেখানে প্রতিটি দেশের কার্যক্রম পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে সাইবার হামলা হলে তার প্রভাব আন্তর্জাতিক পর্যায়েও পড়তে পারে।
তিনি বলেন, সাইবার নিরাপত্তা এখন সময়ের দাবি। এটি শুধু আইটি বিশেষজ্ঞদের নয়, বরং প্রত্যেকের দায়িত্ব।
